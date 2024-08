Gilmour, il Brighton ha preso il sostituto: è fatta per O'Riley

Il Brighton ha quasi concretizzato l'acquisto di Matt O'Riley dal Celtic: lo scozzese dovrebbe essere il sostituto di Billy Gilmour e potrebbe così finalmente sbloccarsi il suo trasferimento al Napoli. A riportarlo è il giornalista ed esperto di mercato Fabrizio Romano, che su X scrive:

"Il Brighton è vicino a chiudere l'accordo per Matt O'Riley con il Celtic, accordo verbale quasi raggiunto! O'Riley è pronto a diventare il prossimo acquisto per il Brighton dopo Kadioglu, si stanno definendo gli ultimi dettagli e poi sarà tutto finalizzato. Here We Go, a breve".

🚨 Brighton are closing in on Matt O’Riley deal with Celtic, verbal agreement almost done!



O’Riley set to become next signing for #BHAFC after Kadioglu done, working on final details then all sealed.



