Ufficiale Gilmour-Napoli, depositato il contratto in lega: manca solo l'annuncio

Adesso è ufficiale: Billy Gilmour è un nuovo giocatore del Napoli. Colpo last minute degli azzurri: infatti lo scozzese ha svolto le visite mediche soltanto questo pomeriggio, direttamente in Inghilterra. In attesa dell'annuncio da parte del club e del presidente Aurelio De Laurentiis, i tifosi possono stare tranquilli perché è già stato depositato in lega Serie A il contratto che lega lo scozzese agli azzurri. Di seguito la foto