Gilmour, Romano: "Accordo verbale raggiunto, ora i passaggi formali spettano al Napoli"

Restano da ultimare gli atti formali e poi Billy Gilmour sarà un nuovo giocatore del Napoli. Ulteriori aggiornamenti nella trattativa tra il Napoli e il Brighton per il centrocampista scozzese li riferisce su X Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato internazionale.

"L'accordo verbale è stato raggiunto e si stanno pianificando le visite mediche (domani lunedì 26 agosto). Il via libera spetta al Napoli se vuole procedere con i passaggi formali ecc. ;) Ci vediamo presto!".

