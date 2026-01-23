Giovane-Napoli, Moretto: "Domani visite e firma! Novità sulla formula, ma dipende da ADL"

Il Napoli è pronto a voltare pagina sugli esterni. Con l’uscita di Lucca ormai definita, gli azzurri hanno spinto sull’operazione Giovane e la trattativa con il Verona è ormai definita. A fare il punto è stato Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano: l’accordo è stato trovato attorno ai 20 milioni di euro, bonus compresi.

La formula prevista è un prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo, ma non è escluso che l’operazione possa essere registrata a titolo definitivo già a gennaio, qualora arrivasse l’ok della Lega Serie A. Tutto dipenderà dall’ultimo via libera di Aurelio De Laurentiis. Se non ci saranno intoppi, già domani potrebbe essere il giorno del viaggio verso Napoli, delle visite mediche e della firma sul contratto, consegnando a Conte un rinforzo immediato.