Ultim'ora Rinnovo Spinazzola in stand-by, KK: "8 club su di lui, può partire a zero"

Leonardo Spinazzola è in scadenza di contratto. E il suo futuro a quanto pare è in bilico. Il direttore di Kiss Kiss Napoli Valter De Maggio ha parlato proprio del destino dell'esterno di Conte nel corso della puntata odierna di Radio Goal: “Il rinnovo al momento è in stand-by. Il calciatore ha espresso a più riprese l’amore per la città. Il suo sogno è rinnovare, restare a vita a Napoli anche dopo la carriera da calciatore vivendo in città. A gennaio era previsto un primo incontro, ma il Napoli attualmente non ha approfondito e non ha messo sul piatto offerte concrete.

Il calciatore ha qualche club, circa 8 tra Italia ed estero, che chiedono informazioni, anche perché potrebbe già firmare andando a scadenza a giugno. C’è una dead-line: Spinazzola aspetterà fino al 31 marzo, se il Napoli non si dovesse fare vivo concretamente con un rinnovo, allora il calciatore comincerebbe seriamente ad ascoltare le proposte che gli arriveranno. Attualmente, però, la priorità resta il Napoli”.