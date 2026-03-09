Nome nuovo in attacco, piace Summerville del West Ham: i dettagli

vedi letture

Nome nuovo per il mercato estivo del Napoli. Secondo TeamTalk, infatti, il club azzurro è molto interessato a Crysencio Summerville, esterno olandese classe 2001 (24 anni) attualmente in forza al West Ham United. Attualmente in Premier League ha segnato 4 reti. Un giocatore di talento che gioca a sinistra e che ha una valutazione di circa 30 milioni. Tanti i club su di lui ma anche il ds Manna ha chiesto a quanto pare informazioni.

Segui Radio Tutto Napoli, la prima radio tematica sul Napoli, live tutto il giorno! Potete seguirci in video su Radiotuttonapoli.net o scaricare gratuitamente le app per Iphone e Ipad o per i dispositivi Android). Radio Tutto Napoli è disponibile anche in auto col DAB Campania o le nuove Smart Tv Android ed LG.