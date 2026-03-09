Nome nuovo in attacco, piace Summerville del West Ham: i dettagli
Nome nuovo per il mercato estivo del Napoli. Secondo TeamTalk, infatti, il club azzurro è molto interessato a Crysencio Summerville, esterno olandese classe 2001 (24 anni) attualmente in forza al West Ham United. Attualmente in Premier League ha segnato 4 reti. Un giocatore di talento che gioca a sinistra e che ha una valutazione di circa 30 milioni. Tanti i club su di lui ma anche il ds Manna ha chiesto a quanto pare informazioni.
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
