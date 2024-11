Giuntoli sfida il suo passato? Nel mirino tre attaccanti seguiti al Napoli

Il Corriere dello Sport parla oggi in prima pagina di contatto tra la Juventus e Joshua Zirkzee, protagonista di pochi alti e tanti bassi nella sua esperienza al Manchester United. Il club bianconero, invece, è alla ricerca di un nuovo attaccante visto che alle spalle di Vlahovic c'è il vuoto: l'olandese è ovviamente molto apprezzato da Thiago Motta, che l'ha lanciato in quel di Bologna. Zirkzee è comunque nel mirino anche dell'Aston Villa, tra l'altro avversario proprio dei bianconeri domani in Champions.

Sul taccuino della Vecchia Signora è annotato anche il nome di Lorenzo Lucca, secondo il giornale romano "in cima alla lista delle preferenze". Per entrambi la Juventus è già attivata avviando i primi contatti. Più difficile arrivare a Jonathan David in estate ma piace anche Beto, ex Udinese ora all’Everton che rappresenta "uno dei pupilli del capo dell’area tecnica della Juventus", si legge.