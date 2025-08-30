Gli ultimi affari: altri tre esuberi in uscita. Resta Ambrosino: respinto il Werder

vedi letture

Non solo Elmas e Hojlund. Il Napoli è al lavoro anche per definire le ultime cessioni e quindi perfezionare l'organico a disposizione di Antonio Conte. Vi abbiamo raccontato di Alessandro Zanoli che ha ottenuto l'ok per partire ed è già a Villa Stuart per le visite mediche con l'Udinese (5mln di euro a titolo definitivo), ma non finisce qui.

Secondo il Corriere del Mezzogiorno, sono in uscita anche Cheddira, Coli Saco ed Hasa che dovrebbero andare tutti in serie B. Rimarrà invece Ambrosino come terza punta per il momento: il Napoli - si legge - ha rifiutato una proposta del Werder Brema in prestito con diritto di riscatto fissato ad 8 milioni di euro.