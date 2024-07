Gollini, quale futuro dopo Napoli? Lascerà l’Atalanta e può ripartire dal Genoa

Il Genoa continua a cercare un portiere titolare dopo l'addio di Josep Martinez. Ci sono difficoltà per Dominik Kotarsi, considerato fondamentale per i playoff Champions dal PAOK di Salonicco, dunque oltre a una valutazione alta - intorno ai 9 milioni di euro - c'è anche questa componente che fa da attrito per quanto riguarda il possibile arrivo del croato, scuola Ajax, in rossoblù.

Così, guardandosi intorno, il Genoa ha messo nel mirino Pierluigi Gollini, portiere di proprietà dell'Atalanta che saluterà in questa sessione di mercato. È una situazione di più semplice risoluzione, in caso, anche se i nerazzurri vorrebbero venderlo per fare cassa dopo due prestiti che non hanno portato al suo riscatto. A Napoli ha fatto discretamente e il Grifone gli darebbe un posto da titolare, venendo incontro quindi alla sua voglia di tornare protagonista e, magari, rilanciarsi per livelli migliori.

Da capire la valutazione che ne farà l'Atalanta e se il Genoa si muoverà concretamente con un'offerta. Nelle scorse settimane si era parlato anche di Monza, mentre la Roma è oramai una pista abbandonata dopo l'arrivo di Matthew Ryan come secondo portiere. Gollini ha ancora due anni di contratto con l'Atalanta. Le alternative portano anche a Silvestri, Roman e Terracciano.