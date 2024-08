Goretzka accostato al Napoli, ma è nome impossibile: ingaggio choc

Nome nuovo per il centrocampo del Napoli in arrivo dalla Germania, col quotidiano Sueddeutsche Zeitung che spiega come gli azzurri abbiano individuato in Leon Goretzka del Bayern Monaco un nome buono per rinforzare la rosa di Antonio Conte. Il giocatore, il cui contratto scadrà nel 2026, ha un ingaggio molto alto, circa 9 milioni di euro a stagione, e proprio per questo motivo l'operazione non si annuncia semplice.

Il ds Eberl apre alla cessione

"Discutiamo in confidenza, non in pubblico. Ma è chiaro che la concorrenza a centrocampo sarà estremamente agguerrita. Alla fine, ogni giocatore deve decidere da solo qual è il suo prossimo passo e se accetta o meno la competizione", ha detto l'uomo mercato dei bavaresi riferendosi alla situazione del classe '95, in risposta ad una domanda che chiedeva conto del suo futuro visto l'arrivo di Joao Palhinha e l'esplosione lo scorso anno di Pavlovic.