Grealish-Napoli, dall'Inghilterra: "Ci pensa un club inglese, ma solo in prestito"

Non c'è solo il Napoli su Grealish. L'esterno in uscita dal City, che si sta allenando da solo in costiera amalfitana, piace anche all'Everton. Il club inglese, scrive il giornalista Ben Jacobs su X, valuta un suo arrivo solo in prestito, oppure a titolo definitivo ma solo se il giocatore inglese ridurrà e di molto le proprie pretese economiche. Il tema stipendio è centrale anche nelle valutazioni del Napoli dato che il 10 del City, grande amico di De Bruyne, guadagna attualmente oltre dieci milioni di euro a stagione con i Citizens. Tanti, troppi per il Napoli. Ma anche per altri club, come l'Everton.

