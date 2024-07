Greenwood-Berardi, il Napoli non ha fretta: serve una cessione, ecco il primo candidato

Secondo quanto raccolto dalla redazione di Radio Punto Nuovo, i nomi di Mason Greenwood e Domenico Berardi sono nomi presenti sul taccuino del DS Manna per l’eventuale post-Lindstrom. Nessuna trattativa in piedi, solo qualche sondaggio esplorativo con l’entourage dei due calciatori. Per Greenwood c’è da sciogliere prima l’affare ancora in piedi col Marsiglia, per Berardi si attenderà la fine del mercato per strappare un prezzo di saldo al Sassuolo.

Il Napoli, intanto, non ha fretta: Conte valuterà Lindstrom in questo doppio ritiro azzurro e non esprimerà giudizio prima di allora. L’Everton resta interessato al danese, ma non ha ancora affondato il colpo. Solo un’offerta da 25-30 milioni darebbe il via ad un’immediata cessione del danese, sul quale il Napoli spera almeno di rientrare dell’investimento fatto un anno fa.