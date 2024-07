Greenwood, tutto fatto col Marsiglia: fissate le visite mediche

L'Olympique Marsiglia ha raggiunto un accordo verbale per ingaggiare Mason Greenwood. Lo annuncia Fabrizio Romano, esperto di mercato, attraverso i suoi canali social: I documenti sono pronti, l'OM ha prenotato un volo privato per Greenwood mentre preparano le visite mediche e la firma. Il Manchester United riceverà una commissione fissa di 26 milioni di euro, 5 milioni di euro in più e una clausola di rivendita del 50% per la futura vendita" scrive Romano. Ricordiamo che a Greenwood si era interessato anche il Napoli, bloccato però dalla mancata cessione di alcuni elementi in attacco.