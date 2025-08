Due club di Serie A e ora anche due di Serie B: quante richieste per Ambrosino

Nei giorni scorsi la Cremonese ha chiesto informazioni al Napoli per Giuseppe Ambrosino che, però, piace anche in Serie B. L'attaccante è stato messo nel mirino dal Bari - che condivide la proprietà con gli azzurri - e dal Pescara. Il centravanti si è aggregato al ritiro di Castel di Sangro da poco, sarà quindi valutato da Antonio Conte e poi, con ogni probabilità, prestato. L'anno scorso a Frosinone, si è messo in luce con un gran gol su punizione contro la Germania, nell'Europeo Under 21. Per questo anche il Cagliari aveva chiesto informazioni. A riportarlo è TMW.

Nelle scorse settimane il vice storico di Walter Mazzarri, Nicolò Frustalupi - che lo ha avuto alle proprie dipendenze in Primavera al Napoli - ha parlato proprio di Giuseppe Ambrosino. "Una delle sue qualità migliori, secondo me, è il tiro: è potente e preciso. Credo sia davvero la sua caratteristica principale. Per essere un centravanti, è anche molto tecnico: sa dialogare bene con i compagni, è bravo a giocare di sponda e a far salire la squadra. Nel gioco aereo se la cava, soprattutto in fase di finalizzazione. Non è eccezionale nelle spizzate o nei duelli aerei per fare da punto d’appoggio, ma quando si tratta di concludere di testa è efficace. In Primavera era molto forte anche in progressione"