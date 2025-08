Juanlu, il Siviglia ha bisogno di soldi subito per iscrivere 3 giocatori: il retroscena

A Stile TV, nel corso della trasmissione “Salite sulla Giostra”, è intervenuto Mario Gago, giornalista di Radio Onda Cero: “Juanlu? Vuole andare a Napoli da tempo, ma a Siviglia hanno grossi problemi di liquidità, non possono ancora iscrivere 3 giocatori per la prima giornata di campionato, che parte a metà agosto.

Quindi, si cercherà di spillare fino all’ultimo centesimo per equilibrare il bilancio ed iscrivere i nuovi giocatori, però dobbiamo renderci conto di quanto sia messo male il Siviglia, che per ora non ha nemmeno fatto acquisti. In Spagna non puoi spendere tanto di più di quello che ricavi, quindi se non vendono Juanlu rischiano anche una figuraccia nelle prime giornate, per questo il Siviglia in primis deve essere interessato a venderlo il prima possibile”.