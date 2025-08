Juanlu saltato definitivamente? Dalla Spagna: coi Wolves non è ancora fatta, lui è in attesa

La pista Juanlu Sanchez è davvero saltata? Forse non definitivamente, visto che in Spagna raccontano di un affare non ancora chiuso tra Siviglia e Wolverhampton e soprattutto della preferenza dell'esterno classe 2003 per il Napoli. Gonzalo Tortosa, giornalista iberico di 'El Chiringuito Tv', su X si esprime così:

"Juanlu Sánchez, in questo momento, è convocato dal Siviglia per la partita di domani contro il Marsiglia. Il giocatore si recherà oggi in Francia con la squadra. Non c'è ancora un accordo al 100% per il suo trasferimento. I Wolves hanno fatto un forte passo avanti nelle ultime ore e stanno facendo progressi con il Siviglia. Stanno anche trattando con l'agenzia del giocatore. Con il Napoli l'affare è bloccato. Il giocatore è in attesa. Il club spera che la prossima settimana sia decisiva".