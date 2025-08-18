Ultim'ora
Gutierrez pronto alla firma: lo spagnolo ha terminato le visite mediche
Questa mattina, alle ore 9.15, Miguel Gutierrez è arrivato a Villa Stuart per sostenere le visite mediche, come vi abbiamo testimoniato con un nostro video. L'ex Girona e Real Madrid proprio pochi istanti fa ha completato i test fisici ed ora andrà a firmare il contratto che lo legherà al club azzurro per cinque anni.
Gutierrez, che arriva dal Girona, costerà al Napoli 18 milioni più 2 di bonus. Il giocatore nei giorni scorsi ha completato la fase di riatletizzazione e quindi potrà da subito si mettersi a disposizione di Antonio Conte e del suo staff per provare ad essere in buone condizioni dopo la sosta per le nazionali. Un rinforzo di spessore sull'out mancino.
