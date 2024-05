Gyokeres e Strand Larsen nel mirino di ADL: le ultime idee per l'attacco

Sono valutazioni, sono nomi al vaglio, sono attaccanti che però hanno caratteristiche simili: corazzieri, fisico imponente, riempiono l’area, la dominano

Cercasi attaccante per il Napoli con Osimhen destinato alla cessione: come scrive il Corriere dello Sport, oltre a Lorenzo Lucca dell’Udinese, nell’elenco sono comparsi Viktor Einar Gyökeres, 26 anni martedì, lo svedese dello Sporting che nella stagione ormai conclusa ha segnato 43 gol in 50 partite; e il norvegese Jorgen Strand Larsen, 24 anni, del Celta Vigo. Sono valutazioni, sono nomi al vaglio, sono attaccanti che però hanno caratteristiche simili: corazzieri, fisico imponente, riempiono l’area, la dominano.