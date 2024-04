Hancko, il Milan insidia il Napoli: il Feyenoord spara alto, la cifra

Il Milan monitora la situazione di David Hancko.

Il Milan monitora la situazione di David Hancko. Il difensore slovacco, cresciuto enormemente nelle sue ultime due stagioni al Feyenoord, è inseguito dai club di mezz'Europa. A riferirlo è TuttoMercatoWeb.com. Il Napoli lo aveva seguito la scorsa annata quando doveva sostituire Kim, ma la valutazione fatta dagli olandesi - di 25 più bonus - aveva fatto scappare tutte le società che avevano intenzione di puntare su di lui. Quest'anno però Hancko si è riconfermato e il Feyenoord ha alzato ulteriormente le richieste, visto che il livello delle pretendenti è salito di molto.

Così il Feyenoord vuole 40 milioni per lui. Una cifra altissima - anche se con bonus inclusi - ma che gli olandesi hanno intenzione di trattare poco. Dunque è probabile che con un'offerta intorno ai 32-33 milioni più bonus, per arrivare a 37-38, possa essere accettata, ma solo dopo un po' di tira e molla. Il Feyenoord avrà già una cessione di alto livello con Santi Gimenez e potrebbe non avere bisogno di farne un'altra, considerando anche che Hancko è stato il trasferimento record per quanto riguarda un difensore: 9,5 milioni più bonus, a riprova di quanto credessero in lui.

La situazione è però intricata, perché sono tanti i club che hanno chiamato il Feyenoord in queste settimane. Anche big d'Europa che potrebbero giocare la Champions nella prossima stagione per vincerla.