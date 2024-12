Hancko, ora c'è forte la Juventus ma il Feyenoord spara alto e rinvia tutto a giugno

vedi letture

David Hancko è un vero obiettivo per la Juventus. Il difensore del Feyenoord, accostato ripetutamente anche al Napoli, è finito nella short list per migliorare la retroguardia, anche se è difficile che possa essere un regalo da scartare già subito dopo Natale. Questo perché gli olandesi non avrebbero, condizionale d'obbligo quando si parla di determinate società, intenzione di privarsi del proprio centrale. La valutazione - riferiscono i colleghi di Tmw - è di 35 milioni di euro, dopo avere rifiutato una proposta di circa 30 dall'Atletico Madrid nel corso della scorsa estate.

La Juventus avrebbe intenzione di mettere sul piatto il possibile riscatto di Facundo Gonzalez, attualmente valutato circa 6 milioni di euro, per abbassarne la valutazione. Certo è che servirebbe comunque mettere mano al portafogli per portarlo a casa, ma la duttilità piace a Thiago Motta: può giocare sia da centrale difensivo che da esterno a sinistra, andando quindi a coprire un doppio ruolo che attualmente non ha un padrone visti gli infortuni di Bremer, da centrale, e Cabal, da terzino. A gennaio non sarà semplice, ma nella finestra che porterà al Mondiale per club potrebbero esserci novità.