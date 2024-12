Hasa al Napoli, incassa anche la Juventus: il motivo

Hasa passerà al Napoli per 500 mila euro, è un affare praticamente fatto.

150 mila euro: questa è la cifra che la Juventus incasserà per la cessione, da parte del Lecce, del cartellino di Luis Hasa, centrocampista classe 2004, al Napoli. Come ricordato da Sport Mediaset, a tanto corrisponde il 30% della rivendita del giocatore concordato dai bianconeri, con i quali Hasa è cresciuto a livello di settore giovanile, ed i salentini: Hasa passerà al Napoli per 500 mila euro, è un affare praticamente fatto.

