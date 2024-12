Hasa verrà girato in prestito, Bari in pole: la Juve riceverà una percentuale

Il Napoli ha chiuso per Luis Hasa dal Lecce. Il talento classe 2004 si trasferirà in azzurro per 500mila euro, senza l'inserimento di Rafa Marin come contropartita tecnica rispetto a quanto si vociferava inizialmente, e di questi 150mila euro andranno alla Juventus che aveva mantenuto una percentuale sulla rivendita.

Luis Hasa però non vestirà la maglia del Napoli prima della prossima stagione. Infatti, stando a quanto riportato dal giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira, il classe 2004 verrà girato in prestito. Al momento c'è il Bari in pole position per aggiudicarsi le prestazioni di Hasa per i prossimi sei mesi, ma non sono da escludere altre piste.

