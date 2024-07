Hermoso ancora libero: il Napoli ha preso una decisione sullo spagnolo

Il futuro dello svincolato Mario Hermoso, cercato in passato dal club azzurro, resta un rebus. Il Napoli, per il momento, ha i ranghi del reparto completi

Il futuro dello svincolato Mario Hermoso, cercato in passato dal club azzurro, resta un rebus. Il Napoli, per il momento, ha i ranghi del reparto completi e anzi dopo l’arrivo di Buongiorno si concentrerà sulle cessioni. Dunque il 29enne spagnolo ex Atletico Madrid al momento non rappresenta più una priorità per il ds Manna. Lo scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola.