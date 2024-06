Hermoso, cosa manca per chiudere? Due motivi stanno frenando il Napoli

Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport, ha parlato a Radio Marte di mercato con le ultime sul Napoli

Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport, ha parlato a Radio Marte di mercato con le ultime sul Napoli: “Marin? Ancora non abbiamo una data ufficiale per le visite mediche ma l’affare non è in discussione, si è lavorato ad un’operazione particolare con il Napoli che ha strappato condizioni favorevoli in caso di recompra dal Real Madrid, tutelandosi in caso di esplosione del talento del difensore. Hermoso? Il costo delle commissioni e dell’ingaggio hanno un po’ frenato il Napoli, intenzionato ad affondare per Buongiorno che però è impegnato con la nazionale. Vedremo cosa succederà a breve".