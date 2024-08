Hermoso, epilogo a sorpresa: niente Serie A, è vicinissimo al Galatasaray! Le cifre

Che fine farà Mario Hermoso? Il difensore centrale spagnolo, svincolatosi dall'Atlético Madrid quest'estate, è stato a tanto così dallo sbarco al Napoli, oltre che sondato dal Milan e da Simone Inzaghi insieme all'Inter, salvo il no categorico di Oaktree strada facendo. Ora però a meno di 24 ore di distanza dalla chiusura del mercato in Germania, Francia, Spagna e Inghilterra, ci sono sempre più rumors che darebbero il giocatore 29enne sulla strada verso la Super Lig.

Infatti, secondo l'indiscrezione di TRT Spor, in casa Galatasaray la ricerca spasmodica di un difensore che vada a rinforzare la retroguardia è ancora attiva e a questo proposito la dirigenza giallorossa avrebbe individuato in Hermoso il profilo ideale. C'è di più: stando al portale turco, il trasferimento del calciatore al Gala sarebbe davvero a un passo dalla chiusura. Un affare, si legge, a parametro zero ma che per ingaggio e bonus di firma - si legge - ammonterebbe a circa 5 milioni di euro.