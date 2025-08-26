Hojlund a un passo: l'idea del Napoli per le visite mediche e la firma

vedi letture

Napoli e Hojlund hanno raggiunto l’intesa sull’ingaggio e sulla durata del contratto: cinque anni più uno. Ieri, come riportato dal Corriere dello Sport oggi in edicola, i contatti sono stati costanti, anche per la cura dei diritti d’immagine, e a questo punto la palla passerà come sempre agli uffici legali per la definizione di tutti gli aspetti tecnici.

"L’obiettivo è provare a organizzare le visite mediche di Hojlund a Roma nei prossimi giorni e comunque prima della partita di sabato contro il Cagliari. Il mercato chiuderà lunedì e il tempo non è ancora un tiranno inesorabile, ma Napoli, United e Rasmus vogliono firmare in fretta e inaugurare un nuovo corso", si legge sul quotidiano.