Hojlund, cosa fai? Reazione a sorpresa dopo il clamoroso errore di Garnacho

In Inghilterra questa mattina si parla della vittoria in rimonta per tre a uno del Manchester United contro il Southampton. Si parla in particolare del clamoroso errore di Garnacho, obiettivo di mercato del Napoli, nel primo tempo. L’argentino, servito da Hojlund, tutto solo davanti al portiere col destro in area ha calciato a lato.

Un errore che ha fatto arrabbiare i tifosi dello United, il tecnico Amorim, ma anche lo stesso ex attaccante dell’Atalanta, ripreso dalle telecamere mentre dà un calcio al palo per la disperazione per l’errore del compagno. In Inghilterra si commenta questo errore mentre si parla della possibilità che il calciatore possa andare al Napoli.