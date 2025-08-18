Højlund, il Napoli avanza! Sportitalia: "C'è da battere il Milan ancora in trattativa"
Rasmus Højlund del Manchester United è molto alto nelle liste di gradimento del Napoli che in queste ore sta scandagliando il mercato alla ricerca di un centravanti da affiancare a Lucca sulle tante competizioni che dovrà affrontare. A riferirlo è il giornalista ed esperto di mercato Gianluigi Longari, tra i primi a raccontare che l'attaccante danese ex Atalanta è stato proposto al Napoli subito dopo la notizia dell'infortunio di Lukaku.
Il Milan resta in trattativa per l'attaccante, ma il Napoli - riferisce il giornalista - punta ad avanzare con forza sulla pista che convince di più, al di là dei tanti nomi proposti. Hojlund è un 2003 e quindi con lo status di Under non peserebbe nella lista del Napoli che deve ancora coprire diverse caselle per poter completare la rosa di Conte.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Sassuolo
|Napoli
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro