Hojlund, il Napoli insiste! Incontro Milan-agenti, ma gli azzurri non mollano

Gianluigi Longari, giornalista di Sportitalia, esperto di mercato, ha scritto un post su X spiegando che da United potrebbe arrivare il nuovo bomber del Napoli nonostante la forte concorrenza interna: "Previsto un contatto diretto a Londra tra gli intermediari che curano la trattativa per il Milan ed il papà di Rasmus Hojlund per strappare il sì dell’attaccante. Il Napoli resta sempre una forte concorrente dopo l’irruzione a sorpresa di questa settimana". Hojlund, 22 anni, è esploso all'Atalanta due anni fa con nove gol e poi è andato allo United dove ha segnato 14 gol in campionato in due anni.

Ora è in uscita e il Napoli ci pensa, ma c'è anche il Milan. Gli azzurri devono decidere su chi puntare in modo definitivo e ora il nazionale danese è in cima alla lista o comunque è tra i primi nomi dell'elenco del ds Manna. Hojlund è anche un under essendo un classe 2003 e non occuperebbe posti in lista. Si tratta di un centravanti rapido, veloce, che vede la porta e che ha ancora ampi margini di crescita data l'età. Allo United non ha fatto malissimo ma dopo l'arrivo di Sesko per lui a Old Trafford c'è poco spazio. Il Napoli ci pensa.