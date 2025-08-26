Hojlund-Napoli, Alvino chiarisce: “Prestito con obbligo per non gravare su bilancio attuale”

Il giornalista Carlo Alvino sui social ha fatto chiarezza sull’operazione Rasmus Hojlund-Napoli: “Provo a scandire bene e lentamente, come se fossi in radio, così magari capiscono in tanti, finanche il giornale degli Elkann. Hojlund inciderà sull’esercizio fiscale di questo anno 2025/2026 soltanto per 5 milioni, la cifra che il Napoli pagherà per il prestito, poi quando l’esercizio 2025/26 sarà chiuso, e arriveranno i soldi della Champions, nel 2026/27 il Napoli metterà a bilancio l’eventuale (sicuro) acquisto e graverà sul bilancio nel prossimo esercizio.

Ed è questo il motivo per il quale il Napoli non acquista direttamente ora il danese, per non gravare sul bilancio di quest’anno. Tutto questo alla faccia di chi non può spendere ora e nemmeno nei prossimi anni. A beneficio di qualche giornale che è seriamente preoccupato per le casse del calcio Napoli, eccomi pronto a tranquillizzarlo e niente più. Sono le casse di altre società che vanno monitorate non quelle del Napoli ma non ditelo a Repubblica!”.