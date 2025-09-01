Hojlund-Napoli, c'è la firma! Ora si attende solo l'annuncio

Ultim'ora

Hojlund-Napoli, c'è la firma! Ora si attende solo l'annuncioTuttoNapoli.net
Oggi alle 18:02Calciomercato Napoli
di Pierpaolo Matrone

Rasmus Hojlund al Napoli, adesso mancano soltanto gli annunci ufficiale. Dopo le visite mediche svolte ieri mattina a Villa Stuart, a Roma, poco fa è arrivata anche la firma sul contratto che lo legherà al club azzurro. A riportarlo è Sky Sport.