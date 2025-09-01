Ufficiale Hojlund-Napoli, cambia la formula: solo obbligo di riscatto, rimossa la condizione Champions

vedi letture

Dal comunicato stampa pubblicato dalla SSC Napoli emerge un dettaglio sull'operazione Rasmus Hojlund: il club azzurro lo ha acquistato in prestito con obbligo di riscatto e non con obbligo condizionato, a differenza di quanto filtrava inizialmente. Dunque, dall'accordo con il Manchester United è stata eliminata la condizione della qualificazione degli azzurri alla prossima Champions League.

Quindi, tra la cifra del prestito oneroso e quella dell'obbligo di riscatto, il Napoli ha certamente impegnato 50 milioni di euro per Rasmus Hojlund. Questo il comunicato del club azzurro: "La SSC Napoli comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Rasmus Højlund dal Manchester United Football Club con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Nato il 4 febbraio 2003, il calciatore danese è cresciuto nelle giovanili del Brøndby, Holbæk e FC Copenhagen. Dopo un anno con lo Sturm Graz, Rasmus approda all'Atalanta nell'agosto 2022, disputando 34 partite e segnando 10 gol. Nella stagione successiva si trasferisce al Manchester United, siglando 26 reti in 95 presenze. Con la nazionale danese ha segnato otto gol in 26 presenze. Benvenuto, Rasmus!".