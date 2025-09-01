Ufficiale Hojlund, ecco il comunicato della SSC Napoli: svelata la formula dell'affare

A trenta minuti dalla chiusura di questa finestra estiva di calciomercato, Aurelio De Laurentiis ha ufficializzato l'acquisto di Rasmus Hojlund con il suo consueto tweet. L'attaccante danese, arrivato per sopperire al grave infortunio di Romelu Lukaku, è stato il nono e ultimo colpo della lunga sessione di mercato degli azzurri. La SSC Napoli tramite un comunicato sui propri canali ufficiali ha presentato così Hojlund:

"La SSC Napoli comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Rasmus Højlund dal Manchester United Football Club con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Nato il 4 febbraio 2003, il calciatore danese è cresciuto nelle giovanili del Brøndby, Holbæk e FC Copenhagen. Dopo un anno con lo Sturm Graz, Rasmus approda all'Atalanta nell'agosto 2022, disputando 34 partite e segnando 10 gol. Nella stagione successiva si trasferisce al Manchester United, siglando 26 reti in 95 presenze. Con la nazionale danese ha segnato otto gol in 26 presenze. Benvenuto, Rasmus!".