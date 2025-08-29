Hojlund-Napoli, Gazzetta: due ipotesi per le visite mediche

Manca poco per la prossima fumata bianca che riguarda il mercato del Napoli. Come scrive La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, "Hojlund sa quasi di trattativa lampo: Lukaku s’è fatto male il 14 agosto, il 17 si è saputo della natura del suo incidente, e dopo neppure due settimane si sta per procedere con l’annuncio. Per chiuderla, si passerà attraverso le pec: il danese sa quel che avrà (cinque milioni), il Manchester United ha ottenuto quel che chiedeva (diritto che si trasforma in obbligo in caso di qualificazione in Champions) e ora bisogna fissare le visite mediche e lo sbarco al Maradona.

Se fosse possibile, per domani sera, c’è un discreto appuntamento: lo aspetterebbero in 50 mila per gustarsi con lui la sfida con il Cagliari; altrimenti, prima di raggiungere la nazionale, un salto a Roma e a Villa Stuart, uno a casa De Laurentiis e poi arrivederci alla ripresa. Elementare, Watson, dicono a Manchester".