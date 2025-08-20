Hojlund-Napoli, Mediaset: "Nuovi contatti con lo United, presto offerta ufficiale"

Hojlund dello United resta una delle priorità del Napoli per l'attacco. Ne scrive su X Orazio Accomando, giornalista della squadra mercato di Sportmediaset: "Hojlund, nuovi contatti tra Napoli e Manchester United per capire le condizioni dell’operazione. Napoli potrebbe presentare un’offerta ufficiale nelle prossime ore, con Manna che ha avuto nuovi contatti con l’entourage. Milan segue con attenzione, ma danese dietro Vlahovic nelle gerarchie".

Hojlund, 22 anni, è esploso all'Atalanta due anni fa con nove gol e poi è andato allo United dove ha segnato 14 gol in campionato in due anni. Ora è in uscita e il Napoli ci pensa, ma c'è anche il Milan. Gli azzurri devono decidere su chi puntare in modo definitivo e ora il nazionale danese è in cima alla lista o comunque è tra i primi nomi dell'elenco del ds Manna. Hojlund è anche un under essendo un classe 2003 e non occuperebbe posti in lista. Si tratta di un centravanti rapido, veloce, che vede la porta e che ha ancora ampi margini di crescita data l'età. Allo United non ha fatto malissimo ma dopo l'arrivo di Sesko per lui a Old Trafford c'è poco spazio. Il Napoli ci pensa.