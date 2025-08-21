Hojlund-Napoli, Schira: "Il papà spinge perché il figlio lasci il Man United"

Dopo il grave infortunio occorso a Romelu Lukaku, la priorità del Napoli sul mercato è cambiata. Il club azzurro ora ha necessità di coprire il buco, andando di nuovo a pescare dal mercato. Tra i nomi sondati in queste ultime ore c'è senza dubbio Rasmus Hojlund, in uscita dal Manchester United. Sul tema centravanti si è soffermato Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato, intervenuto a 'Radio Goal' su Radio Kiss Kiss Napoli:

"Questione centravanti? Hojlund è un nome, gli agenti e gli intermediari spingono, il papà vuole che il figlio si sposti perché allo United rischia di non giocare. Lui allo United non vorrebbe rinunciare perché è la squadra del suo cuore. Il Napoli lo vorrebbe fare in prestito oneroso con diritto di riscatto, il ragazzo vorrebbe trasferirsi solo a titolo definitivo. E' sicuramente un profilo che intriga, anche perché è un 2003 e sarebbe un Under".