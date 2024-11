As - Kvara-Barça, interesse reale ma nessuna trattativa imminente: la situazione

Mirko Calemme, giornalista di AS, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Kvara-Barcellona? La realtà è che l’interesse del Barcellona non è una novità, ci sono stati contatti già nella scorsa primavera. Di fronte alle richieste del Napoli, elevatissime, il Barcellona è scappato via perchè non aveva i fondi.

L’interesse dei blaugrana è reale, ma è prematuro pensare ad un Barcellona su Kvaratskhelia nella prossima estate. Bisognerà capire come finirà la storia del rinnovo col Napoli. Il calciatore piace, ma non c’è una trattativa imminente, è ancora troppo presto. Sarei più attento all’eventuale risveglio del PSG che pure cerca un attaccante come Kvaratskhelia.