BBC - Napoli su Gilmour, il Brighton rifiuta la prima offerta: le cifre

Secondo alcune fonti, l'offerta è stata considerata solo un primo approccio.

Il Brighton ha rifiutato un'offerta da 8 milioni di sterline (circa 9,5mln di euro) avanzata dal Napoli per il centrocampista scozzese Billy Gilmour.

Secondo alcune fonti, l'offerta è stata considerata solo un primo approccio, il che suggerisce che il club di De Laurentiis tornerà a farsi sotto perché ritiene di poter completare il trasferimento. Intanto il 23enne è volato in Giappone con i Seagulls per l'inizio di un tour di due partite in oriente. A riportarlo è la BBC.