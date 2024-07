Bild - Napoli su Emre Can e il Borussia lo cede: la cifra per la chiusura

Il Napoli vuoel Emre Can, 30 anni, nazionale tedesco. L'ex centrocampista della Juventus, ora al Borussia Dortmund, è nel mirino del club azzurro.

Secondo la Bild, autorevole quotidiano tedesco, il Napoli aveva pensato a lui già a gennaio e ora riflette sull'opportunità di acquistarlo. Costa tra i 10 e i 15 milioni di euro. Il contratto scade tra due anni. Emre Can, quattro presenze e un gol a Euro 2024, ha vestito la maglia della Juve dal 2018 al 2020. Nell'ultima stagione 38 presenze col Borussia di cui 11 in Champions e 80' in finale con il Real Madrid.