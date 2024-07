CdM - Cheddira ha convinto Conte e resta: Simeone finisce sul mercato!

Per il ruolo di vice del centravanti titolare, avanza la candidatura di Cheddira. L’attaccante ex Frosinone dovrebbe far parte dell’organico di Conte

C'è stato un cambiamento nelle gerarchie in attacco. A Dimaro, ma anche in questi primi giorni a Castel di Sangro, Walid Cheddira ha conquistato Antonio Conte e ha scavalcato Giovanni Simeone, che invece a questo punto potrebbe partire e lasciare al marocchino le vesti del vice-Lukaku (il belga è l'erede designato di Osimhen).

Lo si legge sul Corriere del Mezzogiorno: "Per il ruolo di vice del centravanti titolare, avanza la candidatura di Cheddira. L’attaccante ex Frosinone dovrebbe far parte dell’organico di Conte, con Simeone che, invece, potrebbe essere ceduto altrove se dovessero arrivare offerte congrue".

