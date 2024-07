CdM conferma la nostra anticipazione: sprint per Hermoso, la cifra definitiva

Nei prossimi giorni se ne saprà di più. Anche l’Inter sta facendo ci un pensierino e potrebbe profilarsi un nuovo duello dopo quello per Buongiorno

Dopo Alessandro Buongiorno, Leonardo Spinazzola e Rafa Marin il Napoli sta provando anche a chiudere per Mario Hermoso (28 anni) dell’Atletico Madrid. L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno conferma la nostra esclusiva sul difensore ex Atletico:

"In queste ultime ore c’è stata un’ accelerazione con gli intermediari del giocatore per arrivare ad un accordo. La società partenopea è arrivata ad offrire al calciatore, svincolato, un ingaggio di 4 milioni sui 5 richiesti dal suo entourage. Nei prossimi giorni se ne saprà di più. Anche l’Inter sta facendo un pensierino sul calciatore e potrebbe profilarsi un nuovo duello dopo quello per Buongiorno".