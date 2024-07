Esclusiva Sprint per Hermoso, superata l'Inter: spunta cifra definitiva per l'ingaggio

Il Napoli accelera per regalare a Conte anche Mario Hermoso. Il club di Aurelio De Laurentiis tratta da settimane con gli intermediari del giocatore

Il Napoli accelera per regalare a Conte anche Mario Hermoso. Il club di Aurelio De Laurentiis tratta da settimane con gli intermediari del giocatore per arrivare ad un accordo. Non sono un segreto i vari incontri tra Manna e Bozzo in Sardegna per trovare la quadra di un affare che, secondo la nostra redazione, il club azzurro vorrebbe chiudere dando allo spagnolo un ingaggio attorno ai 4 milioni annui e non i 5 richiesti dalle parti in causa.

L’Inter dopo essersi interessata senza successo a Buongiorno, ha messo gli occhi su Hermoso, ma ad oggi il club deve vendere gli esuberi per affondare il colpo e questa situazione rallenta il club milanese. Ad oggi, dunque, il Napoli resta ancora in vantaggio sull’Inter per lo svincolato difensore spagnolo e spera di poter chiudere un accordo proprio sulla base di un ingaggio da 4 milioni a stagione.