CdM - Di Lorenzo non ha cambiato idea: vuole l'addio, ma il Napoli alla Juve non lo cede

Quale sarà il futuro di Giovanni Di Lorenzo? Rientrerà il caso o alla fine il capitano sarà ceduto? Per Antonio Conte è incedibile e il Napoli lo sa.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Quale sarà il futuro di Giovanni Di Lorenzo? Rientrerà il caso o alla fine il capitano sarà ceduto? Per Antonio Conte è incedibile e il Napoli lo sa. Le ultime arrivano dall'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno: "Di Lorenzo stasera sarà in campo per Italia-Spagna.

Persiste il periodo di tregua per l’Europeo ma non si sono registrati finora grandi passi in avanti per far rientrare il caso che riguarda il capitano del Napoli. Conte vuole la permanenza a tutti i costi, il Napoli esclude l’ipotesi della cessione alla Juventus ma Di Lorenzo al momento non ha cambiato idea".