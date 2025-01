CdS - Ampia distanza tra Napoli e Man United: si allontana Garnacho? Le cifre

Il Napoli è ancora alla ricerca di un esterno offensivo che possa sostituire Khvicha Kvaratskhelia. Tra i nomi caldi, già da un po', anche Alejandro Garnacho. Le ultime sulla trattativa col manchester United arrivano dal Corriere dello Sport: "Garnacho, 21 anni a luglio, sarà impegnato questa sera col suo Manchester United sul campo del Fulham.

Per l'argentino, che piace anche al Chelsea, la trattativa prosegue ma i due club sono ancora distanti sulle cifre dopo gli ultimi due incontri in settimana: lo United apre all'addio, ma valuta il giocatore 65 milioni; il Napoli è fermo a 50 più bonus, 55 in totale. Solco ancora ampio".