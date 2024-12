Cds - Danilo resta da sbloccare: il Napoli si cautela e valuta anche Rugani

Danilo è il primo obiettivo del Napoli per rinforzare la difesa a gennaio. Nonostante l'età ed il contratto in scadenza a giugno, la Juventus però chiede un indennizzo che il club partenopeo non intende versare, come raccontano quest'oggi i quotidiani in edicola. Schermaglie, probabilmente, ma intanto il Napoli deve cautelarsi anche con delle alternative.

Ai soliti nomi, quest'oggi il Corriere dello Sport aggiunge anche quello di Daniele Rugani, proprietà Juve anche lui ma ora in prestito all’Ajax, senza trovare troppo spazio se non nelle ultime due partite di Eredivisie (3 su 17 da titolare). Intanto i bianconeri restano sempre alla finestra per Raspadori che fu portato a Napoli proprio da Giuntoli.