Cds - Lukaku al Napoli per metà della clausola: la cifra dell'accordo

Romelu Lukaku al Napoli, affare ormai in via di definizione con Osimhen al Psg. Ne parla il Corriere dello Sport oggi in edicola coi dettagli della trattativa.

Con il Chelsea, tra l'altro, il ds Manna ha abbozzato un'intesa da limare e definire sulla base di 25 milioni più bonus, un bel po' in meno rispetto ai 37,5 milioni di sterline della clausola rescissoria. Più o meno 44 milioni di euro.