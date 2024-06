CdS - Manna tiene in piedi due piste dalla Ligue1, ma per un esterno cifre altissime

Non solo le trattative per rinforzare la difesa, parallelamente il ds Manna tiene in piedi anche le vicende legate agli esterni.

Il brasiliano del Monaco Vanderson, 21 anni compiuti proprio ieri, è un profilo che piace molto al Napoli, ma i costi non sono da poco: l'esterno destro chiede 3,5 milioni d’ingaggio e la richiesta di partenza del club monegasco si aggira intorno ai 30mln. "Tra l’altro, a lui s’è avvicinato pure il Tottenham, fatalità la ex squadra di Conte, e dunque nel Principato puntano a innescare un’asta. Poi, freccia a sinistra e via: dalla Francia, versante Brest, raccontano dell’interesse del Napoli a un’altra rivelazione dell’ultima Ligue 1, Bradley Locko, 22 anni, alfiere dell’Under 21 francese, mancino naturale sul quale il ds Manna ha raccolto info".