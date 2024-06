Cds - Napoli-Di Lorenzo, è muro contro muro! ADL non valuta neanche la Juve

Davvero quello è Giovanni Di Lorenzo? E' l'interrogativo del Corriere dello Sport che, come tutti i quotidiani, quest'oggi insiste sul momento del capitano

Davvero quello è Giovanni Di Lorenzo? E' l'interrogativo del Corriere dello Sport che, come tutti i quotidiani, quest'oggi insiste sul momento del capitano del Napoli, il peggiore in campo nel disastro generale contro la Spagna. Il quotidiano parla di "tormenti azzurri che forse la visita della famiglia (la moglie e le figlie, una delle quali si chiama appunto Azzurra, in onore di Napoli, Italia e Empoli) ieri a Iserlohn (i giocatori avevano mezza giornata libera) avrà contribuito a mitigare".



Il muro contro muro col Napoli prosegue nonostante l’incontro di due martedì fa a Napoli fra il ds Manna, Conte e il manager del giocatore, Mario Giuffredi. Di Lorenzo e il nuovo tecnico si sono sentiti: "Si sono ripromessi di risentirsi, privatamente, come uomini di campo, anche se il post partita contro la Spagna potrebbe non essere il migliore. Per quello che riguarda il resto, direttore e manager hanno deciso di farlo alla fine della prima fase. Al momento le parti sono rigide.

Il Napoli (come ha fatto per Kvaratskhelia) ha pubblicato un comunicato ultimativo. Non è in vendita, la Juve è in prima fila ma non viene (così come altre squadre) presa in considerazione. Ora. Dalla parte del club, un contratto fino al 2028 con opzione a favore del Napoli fino al 2029".