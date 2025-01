CdS - Pressing per Pellegrini: ha già chiesto info su Napoli a tre azzurri

Lorenzo Pellegrini vive uno dei momenti più complicati della sua carriera con la maglia della Roma. Il capitano giallorosso sta affrontando difficoltà legate sia al rendimento in campo, non all’altezza delle sue qualità, sia a un rapporto non idilliaco con una parte della tifoseria. Una situazione psicologicamente pesante che potrebbe condizionare il suo futuro, soprattutto se Claudio Ranieri decidesse di lasciarlo in panchina nel derby della Capitale. Un match che, per Pellegrini, potrebbe segnare simbolicamente la fine di un ciclo.

La precarietà del suo momento non è passata inosservata, e uno dei club più attenti è il Napoli. La squadra di Antonio Conte, rinvigorita dal buon andamento in campionato e guidata da un progetto tecnico ambizioso, ha individuato in Pellegrini l’uomo giusto per rinforzare la rosa, stando a quanto riferito dal Corriere dello Sport. Il direttore sportivo Manna sta intensificando i contatti con il giocatore per convincerlo a sposare il progetto azzurro. Il Napoli non vuole limitarsi a un prestito temporaneo. L’idea del club è quella di puntare su Pellegrini anche in prospettiva, con la possibilità di riscattarlo a fine stagione. A 28 anni, il centrocampista romano è considerato ancora una pedina importante e un potenziale protagonista per il futuro degli azzurri.

Da parte sua, Pellegrini sta prendendo tempo per valutare le mosse della Roma. Non è intenzionato a vivere un ruolo marginale in panchina, ma allo stesso tempo vuole essere certo del progetto che lo attende. Nel frattempo, ha chiesto informazioni sull’ambiente partenopeo ad alcuni amici stretti, tra cui Spinazzola, Lukaku e Politano, con i quali ha condiviso esperienze tra nazionale e club. Il pressing del Napoli potrebbe dare i suoi frutti già nei prossimi giorni. Una decisione definitiva, in un senso o nell’altro, potrebbe arrivare entro la prossima settimana. Pellegrini riflette, il Napoli spinge: il futuro del capitano giallorosso potrebbe essere sempre più in bilico.