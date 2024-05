Cds, Salvione: "Lukaku? Il vero dubbio per ADL non è l'ingaggio"

A Radio Capri, alla trasmissione Bordocampo – II Tempo, è intervenuto Pasquale Salvione, giornalista del Corriere dello Sport

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

A Radio Capri, alla trasmissione Bordocampo – II Tempo, è intervenuto Pasquale Salvione, giornalista del Corriere dello Sport: “Per Conte mancano alcuni dettagli da sistemare, soprattutto per quanto riguarda lo staff tecnico. Tutto però si sta mettendo a posto, le parti stanno ancora dialogando sul tema. Sappiamo tutti che i contratti del Napoli sono belli lunghi, ma l’accordo sulla durata del contratto e dell’ingaggio c’è. Non credo che ci siano preoccupazioni, registriamo ottimismo da parte della società. Bisogna però aspettare affinché tutto si risolva.

Lukaku? Al momento non c’è niente di concreto. Il Napoli sta ancora cercando di chiudere con Conte, le valutazioni sulla rosa verranno fatte dopo. Sicuramente Lukaku è uno degli attaccanti preferiti di Conte, lo dice la storia, per cui può essere una soluzione. Sicuramente non è nelle preferenze, soprattutto dal punto di vista anagrafico, del presidente De Laurentiis. Sull’ingaggio si potrebbe anche ragionare, sull’età anagrafica invece c’è poco da discutere. Bisognerà capire se De Laurentiis avrà voglia di accontentare Conte con Lukaku o se insieme troveranno un’altra soluzione. Le priorità di Conte le abbiamo scritte sul quotidiano. La prima è blindare Kvaratskhelia, che Conte ritiene imprescindibile per la prossima stagione. Finora ci sono stati dei dialoghi, ma secondo me si entrerà nel vivo della programmazione solo dopo la firma di Conte”.